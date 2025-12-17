A Senhora: Oritineia Goulart

Faleceu dia 16/12/25 às 20:30 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa os filhos: Gabriel Carlos Goulart Scarlato c/c Maria, Fábio Balassone c/c Cristiana, Bruno Carlos Balassone c/c Jéssica, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 17/12/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/02/1962.

O Senhor: Silvio Roberto Perico

Faleceu dia 16/12/25 às 11:30 horas em Matão com 61 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Antonia Rosangela dos Santos Perico e os filhos: Igor, Vitor, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 17/12/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 26/07/1964.

O Senhor: Anderson Soares

Faleceu dia 16/12/25 às 11:00 horas em Matão com 42 anos de idade.

Era solteiro e deixa irmãos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 16/12/25 às 15:00 horas, Direto para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 01/05/1982.

O Senhor: Antonio Pigatin

Faleceu dia 16/12/25 às 05:25 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Márcia Levez, a filha: Natália Pigatin, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 16/12/25 às 17:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/07/1951.