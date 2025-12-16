Nova Funerária -

O Senhor: Antonio Pigatin

Faleceu dia 16/12/25 às 05:25 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Márcia Levez, a filha: Natália Pigatin, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:15 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 16/12/25 às 17:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 27/07/1951.

O Senhor: Matheus da Silva Villas Boas

Faleceu dia 15/12/25 às 02:18 horas em São Carlos com 32 anos de idade.

Deixa a namorada: Thalia, os pais: Dijalma Villas Boas e Marlene da Silva Villas Boas, a irmã: Thainá da Silva Villas Boas, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 15/11/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Data de nascimento: 14/06/1930.

A Senhora: Benedita de Rezende Ghiotti

Faleceu dia 14/12/25 às 09:53 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Leonildo Ghiotti e deixa as filhas: Luciana c/c Cássio, Silmara viúva de Valdir, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/12/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 20/06/1934.

O Senhor: Darcy Martins de Oliveira

Faleceu dia 14/12/25 às 07:45 horas em São Carlos com 80 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Clarice Mariotto de Oliveira e deixa os filhos: Carlos Eduardo Martins de Oliveira c/c Rosana, Lucimara Martins de Oliveira c/c Gustavo, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Ibaté.

O sepultamento deu-se no dia 14/12/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté

Data de nascimento: 18/01/1945.

A Senhora: Geraldina Barroca Monelli

Faleceu dia 14/12/25 às 03:45 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Olívio Monelli e deixa as filhas: Edna c/c João, Ednéia c/c Carlos Alberto, Ednilsa c/c José, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/12/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 14/06/1930.

A Senhora: Anita Maria da Rocha

Faleceu dia 13/12/25 às 14:08 horas em Dourado com 94 anos de idade.

Era viúva do Sr. Alcebiades Gomes da Rocha e deixa os filhos: José Silva Rocha c/c Maria Nice, Zeze Silva Rocha, Zilda Gomes de Oliveira Rocha c/c Jose Carlos, Zilma Silva Rocha Piza c/c José Aparecido, Zineide

Silva Rocha da Silva c/c Florisvaldo, João Silva Rocha, Manoel Silva Rocha c/c Adriana, Zildete Silva Rocha Costa c/c Eduardo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 14/12/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 04/12/1931.

