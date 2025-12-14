O Senhor: Darcy Martins de Oliveira
Faleceu dia 14/12/25 às 07:45 horas em São Carlos com 80 anos de idade.Era viúvo da Sra. Clarice Mariotto de Oliveira e deixa os filhos: Carlos Eduardo Martins de Oliveira c/c Rosana, Lucimara Martins de Oliveira c/c Gustavo, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Ibaté.O velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 14/12/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté
Data de nascimento: 18/01/1945.
A Senhora: Anita Maria da Rocha
Faleceu dia 13/12/25 às 14:08 horas em Dourado com 94 anos de idade.Era viúva do Sr. Alcebiades Gomes da Rocha e deixa os filhos: Jose Silva Rocha c/c Maria Nice, Zeze Silva Rocha, Zilda Gomes de Oliveira Rocha c/c Jose Carlos, Zilma Silva Rocha Piza c/c Jose Aparecido, Zineide Silva Rocha da Silva c/c Florisvaldo, João Silva Rocha, Manoel Silva Rocha c/c Adriana, Zildete Silva Rocha Costa c/c Eduardo, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 14/12/25 às 10:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.
Data de nascimento: 04/12/1931.