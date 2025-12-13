(16) 99963-6036
sábado, 13 de dezembro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

13 Dez 2025 - 09h14Por Jessica
O Senhor: José de Souza

Faleceu dia 13/12/25 às 01:45 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Lucia de Souza e deixa os filhos: Júlio Flávio de Souza, solteiro, José Ademir de Souza, viúvo, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/12/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 14/10/1928.

 

A Senhora: Joanna Sanchez Fazzio

Faleceu dia 12/12/25 às 07:25 horas em Vinhedo com 96 anos de idade.

Era viúva do Sr. Francisco Fazzio e deixa os filhos: Marcos Antonio Fazzio c/c Assunta, Angela Maria Fazzio Martins c/c Luiz Carlos, Maria Luiza Fazzio Ferreira c/c Alvaro, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento dar-se-á no dia 13/12/25 às 11:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 30/07/1929.

 

A Senhora: Inês da Silva Mello

Faleceu dia 11/12/25 às 20:00 horas em Matão com 72 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Nelson Ferreira Mello e os filhos: Adriano, Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/12/25 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 05/12/1953.

