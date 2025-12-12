Nova Funerária -

A Senhora: Inês da Silva Mello

Faleceu dia 11/12/25 às 20:00 horas em Matão com 72 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Nelson Ferreira Mello e os filhos: Adriano, Fátima, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/12/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 05/12/1953.

O Senhor: Manoel Ferreira Pedreira

Faleceu dia 11/12/25 às 14:00 horas em Matão com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Aparecida Pedreira e deixa os filhos: Jorge, James, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/12/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/05/1944.

