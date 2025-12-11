Nova Funerária -

O Senhor: Manoel Ferreira Pedreira

Faleceu dia 11/12/25 às 14:00 horas em Matão com 81 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Aparecida Pedreira e deixa os filhos: Jorge, James, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 12/12/25 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/05/1944.

A Senhora: Luiza Irene Bonesso Calchi

Faleceu dia 09/12/25 às 09:47 horas em São Carlos com 96 anos de idade.

Era viúva do Sr. Orlando Calchi e deixa os filhos: Antonio Aparecido, Irene Maria, Osmar, Sérgio Carlos, Ercilio Jorge, Orlando Junior, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 10/12/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Francisco de Assis no JD Pacaembu para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 04/08/1929.

Leia Também