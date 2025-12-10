Nova Funerária -

A Senhora: Luiza Irene Bonesso Calchi

Faleceu dia 09/12/25 às 09:47 horas em São Carlos com 96 anos de idade.

Era viúva do Sr. Orlando Calchi e deixa os filhos: Antonio Aparecido, Irene Maria, Osmar, Sérgio Carlos, Ercilio Jorge, Orlando Junior, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 10/12/25 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Igreja São Francisco de Assis no JD Pacaembu para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 04/08/1929.

O Senhor: Antonio Martins Correa Filho

Faleceu dia 09/12/25 às 09:00 horas em Matão com 64 anos de idade.

Era solteiro e deixa os filhos: Maycon e Priscila, familiares e amigos

O sepultamento deu-se no dia 09/12/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/01/1961.

A Senhora: Olindina Maria de Souza Barbosa

Faleceu dia 09/12/25 às 05:36 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Samuel Lindolfo Barbosa e os filhos: José, Severina, José Cristovão, Antonio, Gustavo, Heleno, Euclides, Célio, Eliane, Josefa, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 09/12/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/06/1933.

O Senhor: Leodoro Cordeiro Filho

Faleceu dia 08/12/25 às 19:36 horas em Araraquara com 65 anos de idade.

Deixa os filhos: Leonardo Gabriel Toledo Cordeiro e Prislaine Gomes da Silva Cordeiro, solteiros, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento deu-se no dia 09/12/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/10/1960.

A Senhora: Izabel Olimpio da Silva

Faleceu dia 07/12/25 às 23:42 horas em São José dos Campos com 71 anos de idade.

Era viúva do Sr. Galdino Batista da Silva e deixa os filhos: Elaine Cristina da Silva, Edenilson Douglas da Silva, Elaine Cristina da Silva, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 09/12/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 24/02/1954.

