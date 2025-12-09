A Senhora: Olindina Maria de Souza Barbosa
Faleceu dia 09/12/25 às 05:36 horas em São Carlos com 92 anos de idade.
Era viúva do Sr. Samuel Lindolfo Barbosa e os filhos: José, Severina, José Cristovão, Antonio, Gustavo, Heleno, Euclides, Célio, Eliane, Josefa, familiares e amigos.
O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/12/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 06/06/1933.
A Senhora: Nadir Silveira
Faleceu dia 08/12/25 às 08:48 horas em Espírito Santo do Pinhal com 71 anos de idade.
Era solteira, filha de Geraldo Silveira e Laurinda Ferreira de Brito. deixa familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.
O sepultamento deu-se no dia 08/12/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 08/09/1954.
A Senhora: Neusa Ferreira Gomes
Faleceu dia 08/12/25 às 00:00 horas em Matão com 65 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Vicente Francisco Gomes e os filhos: Deives, Daian, Rodolfo, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 09/12/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 28/02/1960.
A Senhora: Conceição Aparecida de Oliveira
Faleceu dia 07/12/25 às 13:00 horas em São Carlos com 86 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. João de Oliveira e os filhos: João Carlos de Oliveira c/c Raquel, Maria Cristina de Oliveira, viúva, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 08/12/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 08/12/1938.
A Senhora: Maria de Lourdes Pogliano
Faleceu dia 07/12/25 às 02:40 horas em São Carlos com 73 anos de idade.
Deixa viúvo o Sr. Aloísio Pogliano e os filhos: Aloísio Pogliano Junior, Elaine Pogliano, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 07/12/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 28/11/1952.