A Senhora: Olindina Maria de Souza Barbosa

Faleceu dia 09/12/25 às 05:36 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Samuel Lindolfo Barbosa e os filhos: José, Severina, José Cristovão, Antonio, Gustavo, Heleno, Euclides, Célio, Eliane, Josefa, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/12/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/06/1933.

A Senhora: Nadir Silveira

Faleceu dia 08/12/25 às 08:48 horas em Espírito Santo do Pinhal com 71 anos de idade.

Era solteira, filha de Geraldo Silveira e Laurinda Ferreira de Brito. deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 08/12/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 08/09/1954.

A Senhora: Neusa Ferreira Gomes

Faleceu dia 08/12/25 às 00:00 horas em Matão com 65 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Vicente Francisco Gomes e os filhos: Deives, Daian, Rodolfo, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 09/12/25 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 28/02/1960.

A Senhora: Conceição Aparecida de Oliveira

Faleceu dia 07/12/25 às 13:00 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. João de Oliveira e os filhos: João Carlos de Oliveira c/c Raquel, Maria Cristina de Oliveira, viúva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 08/12/25 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/12/1938.

A Senhora: Maria de Lourdes Pogliano

Faleceu dia 07/12/25 às 02:40 horas em São Carlos com 73 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Aloísio Pogliano e os filhos: Aloísio Pogliano Junior, Elaine Pogliano, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 07/12/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/11/1952.

