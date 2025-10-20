Horóscopo do Dia - Crédito: Arte SCA

A Senhora: Jocimara Kelly Vasconcelos

Faleceu dia 19/10/25 às 10:16 horas em São Carlos com 45 anos de idade.Era solteira e deixa os filhos: Jhenniffer Mayara, Alex Jhonattan, Deivid Henrique, Vyctoria Manoela, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 20/10/25 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/05/1980.

A Senhora: Fatima Aparecida Soares Rossi

Faleceu dia 19/10/25 às 03:00 horas em Dourado com 69 anos de idade.Era viúva do Sr. Jose Rossi e deixa os filhos: Joseane Soares Cezario c/c Jaime, Antonio Carlos Rossi c/c Jovanete, Jose Mario Rossi c/c Irali, Joselene Rossi Riva c/c Zé Luiz, familiares e amigos.O sepultamento dar-se-á no dia 19/10/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 24/01/1956.

A Senhora: Maria Aurelia Netto Guerreiro

Faleceu dia 18/10/25 às 16:50 horas em São Carlos com 92 anos de idade.Era viúva do Sr. Eugenio Guerreiro e deixa a filha: Rozana Aparecida Guerreiro c/c Ronilson, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/10/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 10/09/1933.

A Senhora: Rosa da Silva Silva

Faleceu dia 17/10/25 às 04:00 horas em Matão com 90 anos de idade.Era viúva e deixa a filha Sonia, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 17/10/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 07/01/1935.

A Senhora: Pierina Brunelli Pirangi

Faleceu dia 17/10/25 às 09:10 horas em São Carlos com 91 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Jose Pirangi e deixa os filhos: Jose Carlos Pirangi, Inez Pirangi, Sonia do Carmo Pirangi, Maria Luiza Pirangi, Florizelda Pirangi, Laurindo Pirangi, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 17/10/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 29/06/1934.

O Senhor: Willian Fernando Medina

Faleceu dia 16/10/25 às 17:00 horas em Matão com 47 anos de idade.Era divorciado e deixa os filhos: Pedro, Luiz, Pietra, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para São Paulo.O sepultamento deu-se no dia 17/10/25 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Osasco para o Cemitério Municipal de Osasco.

Data de nascimento: 30/05/1978.

O Senhor: Nello Brambilla

Faleceu dia 16/10/25 às 18:00 horas em São Carlos com 97 anos de idade.Era viúvo da Sra. Aparecida Fornazieri P. Brambilla e deixa os filhos:Abílio Aparecido, Hermínia, Jacira, Tereza Elena, Maria Maurílio e Odair.O sepultamento deu-se no dia 17/10/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/08/1928.

