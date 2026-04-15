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quarta, 15 de abril de 2026
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

15 Abr 2026 - 08h35Por Da redação
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Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Celia Regina de Souza da Silva, aos 65 anos de idade, ocorrido no dia 14/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Elaine, Wagner, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/04/2026 das 07:00 às 11:15 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para sepultamento às 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Celia Regina de Souza da Silva.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93618

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Clarice Aparecida Santarpio Fallaci, aos 79 anos de idade, ocorrido no dia 14/04/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Jose Roberto Fallaci.

Deixa seus filhos: Marcos, Lucelia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 15/04/2026 das 10:30 às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para sepultamento às 15:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Clarice Aparecida Santarpio Fallaci

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/93708

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