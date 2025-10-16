(16) 99963-6036
quinta, 16 de outubro de 2025
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento

16 Out 2025 - 10h27Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

O Senhor: Decio de Oliveira

Faleceu dia 16/10/25 às 04:30 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Apparecida Paschoalino de Oliveira e deixa a filha: Maria Angela de Oliveira Barbosa, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 16/10/25 à partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antônio de Pádua.

Data de nascimento: 03/09/1931.

 

O Senhor: Ailton Batista Alves

Faleceu dia 15/10/25 às 21:30 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Silvia Aparecida Vicentini Alves e as filhas: Thalita, Adrieli, Alexandra, neta, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 16/10/25 à partir das 13:30 horas e o sepultamento dar-se-á às 17:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/04/1962.

Leia Também

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário09h18 - 16 Out 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário09h17 - 16 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa
Obituário13h50 - 15 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento e convite de missa

Missa de 7&ordm; Dia do Padre José Luiz Ferreira será celebrada nesta terça na igreja Madre Cabrini
Obituário13h20 - 14 Out 2025

Missa de 7º Dia do Padre José Luiz Ferreira será celebrada nesta terça na igreja Madre Cabrini

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário11h03 - 14 Out 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias