Nova Funerária -

O Senhor: Decio de Oliveira

Faleceu dia 16/10/25 às 04:30 horas em São Carlos com 94 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Apparecida Paschoalino de Oliveira e deixa a filha: Maria Angela de Oliveira Barbosa, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 16/10/25 à partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antônio de Pádua.

Data de nascimento: 03/09/1931.

O Senhor: Ailton Batista Alves

Faleceu dia 15/10/25 às 21:30 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Silvia Aparecida Vicentini Alves e as filhas: Thalita, Adrieli, Alexandra, neta, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 16/10/25 à partir das 13:30 horas e o sepultamento dar-se-á às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/04/1962.

