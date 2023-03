SIGA O SCA NO

A Senhora: Ely Di Piero Pereira Lopes

Faleceu dia 18/03/23 às 20:40 horas em São Carlos com 90 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Regina Ely Pereira Lopes Del Belo c/c Clovis, Ana Cristina Pereira Lopes Zavaglia c/c Eduardo, Ernesto Luiz Pereira Lopes c/c Claudia, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 19/03/23 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/10/32.

A Senhora: Lucia Pinheiros dos Santos

Faleceu dia 18/03/23 às 19:02 horas em São Carlos com 38 anos de idade.Era Solteira e deixa Irmãos, Sobrinhos, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 19/03/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 24/05/84.

A Senhora: Necy Aguiar Bezerra

Faleceu dia 18/03/23 às 10:00 horas em Matão com 95 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Everaldo, Celita, Erinaldo, Edmundo, Irineu, Sônia, Célia, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 18/03/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 20/06/1927.

O Senhor: Aparecido de Camargo Leite

Faleceu dia 18/03/23 às 01:09 horas em São Carlos com 73 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Cibelli Haddad e os filhos: Celso Luiz de Campos Leite c/c Ana Paula, Claudemir de Campos Leite c/c Tatiane, Rosely de Campos Leite c/c José Eduardo, Marcos Vinícius de Campos Leite, solteiro, familiares e amigos.Seu corpo foi trasladado para Dourado.O sepultamento deu-se no dia 18/03/23 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 30/06/1949.

A Senhora: Valdeciria Barbosa de Jesus Cruz

Faleceu dia 17/03/23 às 17:30 horas em Matão com 66 anos de idade.Era viúva e deixa os filhos: Márcia, Andréia, Leandro, Juliano, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 18/03/23 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento:; 25/06/1956.

A Senhora: Jacira Santos de Jesus

Faleceu dia 17/03/23 às 14:45 horas em São Carlos com 74 anos de idade.Deixa viúvo o Sr. Felicíssimo Adolfo de Jesus e os filhos: Lelisvaldo Santos de Jesus c/c Genicleide, Leandro Adolfo Santos de Jesus c/c Josi, Liliane Maria Santos de Jesus c/c Rodrigo, Maria Leila de Jesus Carvalho, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 18/03/23 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/07/1948.

A Senhora: Márcia Aparecida Rufino

Faleceu dia 17/03/23 às 08:30 horas em São Carlos com 54 anos de idade.Deixa os filhos: Maria Eduarda Rufino Pinto, Anderson Rodrigo Affonso, Jéssica Affonso, Gabriel Henrique Affonso, Bruna Daniela Affonso, Matheus Antonio Rufino dos Santos, Gabriela Affonso, Pedro Miguel Affonso, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 18/03/23 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/01/1967.

O Senhor: Thiago Ricardo Alves da Silva

Faleceu dia 17/03/23 às 04:20 horas em São Carlos com 37 anos de idade.Era Solteiro e deixa o filho: Victor Hugo Lopes Alves, familiares e amigos.O sepultamento deu-se no dia 18/03/23 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Av. Salgado Filho, 289 Vila Marina para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/06/1985.

Leia Também