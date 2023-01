SIGA O SCA NO

Nova Funerária -

A Senhora: Irma Favorin Malaquias

Faleceu dia 25/01/23 às 23:58 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. Francisco Malaquias e deixa as filhas: Dirce do Carmo Malaquias, viúva, Maria Célia Malaquias Cavallaro c/c Sebastião Cavallaro, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 26/01/22 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/12/1929.

A Senhora: Maria Letícia de Albuquerque

Faleceu dia 25/01/23 às 22:07 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa os filhos: Jefferson Roberto Pires c/c Regiane, Evandro Ricardo Pires, solteiro, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 26/01/23 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 21/04/1952.

O Senhor: Marcos Roberto Daniel de Deus

Faleceu dia 25/01/23 às 01:20 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 49 anos de idade.

Era solteiro, filho de Alício de Deus e Lúcia de Fátima Daniel de Deus e os filhos: Márcio Rafael, Yuri Eduardo, Simone Eduarda, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/01/23 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 03/06/1973.

A Senhora: Anna de Lucca Carducci

Faleceu dia 24/01/23 às 18:40 horas em São Carlos com 102 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Dimas c/c Elza, Roberto e Joana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/01/23 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 31/08/1920.

Leia Também