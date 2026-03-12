Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento e convite de missa

Nova FunerÃ¡ria -

O Senhor: Aristides Gaban

Faleceu dia 12/03/26 às 22:00 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Lourdes de Fátima Gianotti Gaban e os filhos: Valmir Aparecido Gaban c/c Tânia, Vanessa Conceição Gaban Marchetti c/c Carlos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/03/26 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/10/1941.

O Jovem: Giovani Rafael Vanceto

Faleceu dia 12/03/26 às 20:30 horas em Matão com 26 anos de idade.

Era solteiro, deixa os pais: Devanir José Vanceto e Maura Marques Ribeiro Vanceto, irmãos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O Velório será realizado a partir das 12:45 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/03/26 às 16:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 06/10/1999.

O Senhor: Ronaldo Pedro Vieira

Faleceu dia 12/03/26 em São Carlos com 65 anos de idade.

Deixa a filha: Lila Angélica Romero, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 13/03/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/09/1960.

O Senhor: Paulo Ribeiro

Faleceu dia 12/03/26 às 02:18 horas em São Carlos com 57 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosana do Carmo Top Ribeiro e a filha: Ananda Top Ribeiro c/c Vinicius, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 12/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/02/1969.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família da Sra. Apparecida Piva Teixeira

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 13/03/2026 (Sexta-feira) às 15:00 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

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