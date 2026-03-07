Nova FunerÃ¡ria informa notas de falecimento e convite de missa

Nova FunerÃ¡ria -

A Senhora: Apparecida Piva Teixeira

Faleceu dia 07/03/26 às 04:45 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Era viúva e deixa os filhos: Wilson Corneta, Pedro Corneta, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/11/1934.

A Senhora: Jandyra Garcia Petile

Faleceu dia 06/03/26 às 21:28 horas em São Carlos com 90 anos de idade.

Era viúva do Sr. Valentim Petile e deixa os filhos: Walter Valentim Petile c/c Sueli, Waldecir Donizete Petile, solteiro, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 13:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 07/03/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 07/03/1935.

A Senhora: Takako Suzuki

Faleceu dia 05/03/26 às 16:21 horas em São Carlos com 92 anos de idade.

Era viúva do Sr. Yasushige Suzuki e deixa os filhos: Jorge Suzuki, Roberto Suzuki, Paulo Suzuki, Maria Suzuki, Antonia Suzuki, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/03/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 01/06/1933.

O Senhor: Hélio de Souza Ramos

Faleceu dia 05/03/26 às 05:15 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 53 anos de idade.

Era solteiro, filho de Geraldo Souza Ramos e Elizabeth Evangelista dos Santos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/03/26 às 14:00 horas, Direto para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 17/10/1972.

A Senhora: Maria Ignez Traina Rossi

Faleceu dia 05/03/26 às 04:00 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Hélio Rossi e deixa o filho: Fernando Traina Rossi c/c Érica, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/03/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/04/1937.

O Senhor: Cláudio Perpétuo da Silva

Faleceu dia 04/03/26 às 22:11 horas em Araraquara com 54 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Nilva Martins da Silva, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 06/03/26 às 09:30 horas, Direto para o Cemitério Dos Brito - Araraquara.

Data de nascimento: 04/03/1972.

A Senhora: Maria Leonice Corali Castellani

Faleceu dia 04/03/26 às 13:36 horas em São Carlos com 76 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Silio Castellani e deixa os filhos: Marcos Roberto Castellani c/c Micheli, Cidilene Aparecida Castellani de Seni c/c Flavio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/03/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 03/09/1949.

O Senhor: Benedito Vicente

Faleceu dia 04/03/26 às 13:30 horas em Matão com 75 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria Aparecida dos Santos Vicente e deixa os filhos: Leandro, Gislaine, Roberta, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 05/03/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 22/04/1950.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família do Sr. Renato Sartori

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 07/03/2026 (Sábado) às 18:30 horas na Igreja Santo Antonio.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Leia TambÃ©m