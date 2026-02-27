Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

A Senhora: Angela Beltramin Perondi

Faleceu dia 26/02/26 às 05:30 horas em Matão com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Dimas Perondi e deixa os filhos: Aparecida, Cláudio, Márcia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/01/1933.

A Senhora: Maria Aparecida Feltrin de Oliveira

Faleceu dia 25/02/26 às 20:14 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 84 anos de idade.

Era viúva do Sr. Aparecido Divino Cândido de Oliveira e deixa os filhos: Ercilia c/c Osmil, Agostinho c/c Camila, Edna c/c Luis Carlos, Elisandra c/c Cleriston, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/02/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 08/09/1941.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família da Sra. Marilda Blanco Costa

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 01/03/2026 (Domingo) às 17:00 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

