Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

A Senhora: Angela Beltramin Perondi

Faleceu dia 26/02/26 às 05:30 horas em Matão com 91 anos de idade.

Era viúva do Sr. Dimas Perondi e deixa os filhos: Aparecida, Cláudio, Márcia, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 12/01/1933.

A Senhora: Maria Teles de Almeida

Faleceu dia 24/02/26 às 22:00 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Daniel Lopes de Almeida e os filhos: Adelson c/c Dirce, Ademilson c/c Zulaide, Adilson, Carmen, Jorge, familiares e amigos

O sepultamento deu-se no dia 25/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/03/1946.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família da Sra. Marilda Blanco Costa

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 01/03/2026 (Domingo) às 17:00 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

