Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

A Senhora: Neuza Lourencetti da Silva

Faleceu dia 23/02/26 às 05:00 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Deixa viúvo o sr. José Antonio da Silva e os filhos: José Antonio da Silva Junior c/c Léia, Sandra Mara Lourencetti da Silva c/c Jair, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 23/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o CemitérioNossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/09/1941.

O Senhor: Gerson Ferreira

Faleceu dia 20/02/26 às 22:00 horas em Araraquara com 74 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Isabel Ferreira e os filhos: Andréia, Anderson Juliano, Emerson, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 21/02/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 14/06/1951.

A Senhora: Deonice Ortiz Brumasso

Faleceu dia 20/02/26 às 20:43 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Santo Brumasso e deixa os filhos: Pedro c/c Nilza, Antonio c/c Maria, João Carlos c/c Izabel, Rita c/c Silvio, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 21/02/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 19/10/1940.

A Senhora: Rebeca Cristina dos Santos

Faleceu dia 20/02/26 às 12:35 horas em São Carlos com 33 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Guilherme Bruno, o irmão: Tiago, familiares e amigos

O sepultamento dar-se-á no dia 21/02/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/05/1992.

O Senhor: Gilberto Lima de Moura

Faleceu dia 19/02/26 às 14:15 horas em Descalvado com 56 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Sônia de Oliveira e os filhos: Daniel Mateus c/c Maria Samara, Elaine Cristina c/c César, Elisângela Fernanda c/c Cristiano, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 20/02/26 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 02/05/2003.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família da Sra. Maria Odete Merck Nascimento

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 23/02/2026 (Segunda feira) às 19:00 horas na Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

