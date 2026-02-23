(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

23 Fev 2026 - 10h19Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nova Funerária - Nova Funerária -

A Senhora: Neuza Lourencetti da Silva

Faleceu dia 23/02/26 às 05:00 horas em São Carlos com 84 anos de idade.

Deixa viúvo o sr. José Antonio da Silva e os filhos: José Antonio da Silva Junior c/c Léia, Sandra Mara Lourencetti da Silva c/c Jair, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 23/02/26 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o CemitérioNossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 02/09/1941.

 

O Senhor: Gerson Ferreira

Faleceu dia 20/02/26 às 22:00 horas em Araraquara com 74 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Isabel Ferreira e os filhos: Andréia, Anderson Juliano, Emerson, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Matão.

O sepultamento deu-se no dia 21/02/26 às 15:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 14/06/1951.

 

A Senhora: Deonice Ortiz Brumasso

Faleceu dia 20/02/26 às 20:43 horas em São Carlos com 85 anos de idade.

Era viúva do Sr. Santo Brumasso e deixa os filhos: Pedro c/c Nilza, Antonio c/c Maria, João Carlos c/c Izabel, Rita c/c Silvio, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado.

O sepultamento deu-se no dia 21/02/26 às 14:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 19/10/1940.

 

A Senhora: Rebeca Cristina dos Santos

Faleceu dia 20/02/26 às 12:35 horas em São Carlos com 33 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Guilherme Bruno, o irmão: Tiago, familiares e amigos

O sepultamento dar-se-á no dia 21/02/26 às 11:15 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/05/1992.

 

O Senhor: Gilberto Lima de Moura

 Faleceu dia 19/02/26 às 14:15 horas em Descalvado  com 56 anos de idade.

 Deixa viúva a Sra. Maria Sônia de Oliveira e os filhos: Daniel Mateus c/c Maria Samara, Elaine Cristina c/c César, Elisângela Fernanda c/c Cristiano, familiares e amigos.

 Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

 O sepultamento deu-se no dia 20/02/26 às 08:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 02/05/2003.

 

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

 

A família da Sra. Maria Odete Merck Nascimento

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 23/02/2026 (Segunda feira) às 19:00 horas na Igreja Nossa Senhora Aparecida.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

Leia Também

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário09h27 - 23 Fev 2026

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário08h52 - 23 Fev 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Pancadas de chuva são previstas para atingir o estado de SP nesta semana
Previsão do tempo 06h32 - 23 Fev 2026

Pancadas de chuva são previstas para atingir o estado de SP nesta semana

Convite de missa de sétimo dia de Maria Creusa Pagani de Carvalho
Obituário08h37 - 22 Fev 2026

Convite de missa de sétimo dia de Maria Creusa Pagani de Carvalho

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário14h37 - 21 Fev 2026

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias