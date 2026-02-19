Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

O Senhor: Oswaldo Jesus de Melo

Faleceu dia 19/02/26 às 08:00 horas em Matão com 84 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Mercedes Miranda de Melo e deixa os filhos: Ronaldo, Amauri, Sandra, Natália, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 19/02/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 14/11/1941.

A Senhora: Sônia Aparecida Florêncio Ferreira

Faleceu dia 18/02/26 às 20:14 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Elias Ferreira e os filhos: Paula Fernanda Florêncio de Souza c/c Carlos, Douglas Avelino Florêncio c/c Gabriela, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 12:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 19/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

Data de nascimento: 03/11/1962.

A Senhora: Luzia Campoi Sonchini

Faleceu dia 18/02/26 às 08:30 horas em São Carlos com 95 anos de idade.

Era viúva do Sr. João Sonchini e deixa os filhos: João Sonchini Filho c/c Luiza, Osmar Sonchini c/c Tereza, netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/2026 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 04/12/1930.

A Senhora: Antonia Hermogenes Mascia

Faleceu dia 18/02/26 às 04:35 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. Carlos Mascia e deixa os filhos: Jairo Aparecido Mascia c/c Andressa Tavares Mascia, Jair Mascia c/c Simone Yakimann Martins Mascia, Neuza de Fátima Mascia, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Analândia.

Data de nascimento: 21/05/1937.

O Senhor: José Antonio Pereira Filho

Faleceu dia 17/02/26 às 17:00 horas em Matão com 50 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Leila Aparecida Saba e os filhos: Tiago, Carlos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/26 às 14:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 13/06/1975.

O Senhor: Luiz Félix

Faleceu dia 17/02/26 às 10:52 horas em São Carlos com 74 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Maria de Fátima Santos e deixa as filhas: Cleuza Félix, Claudete Félix Mendes, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 12/12/1951.

O Senhor: Ronaldo Corrêa Pinto

Faleceu dia 17/02/26 às 10:13 horas em Itirapina com 49 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Iolanda Gomes Corrêa Pinto e os filhos: Isabele, Ryan, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/26 às 08:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Itirapina.

Data de nascimento: 27/10/1976.

A Senhora: Maria Odete Merck Nascimento

Faleceu dia 17/02/26 às 06:07 horas em São Carlos com 86 anos de idade.

Era viúva do Sr. Martim Santos Nascimento e deixa o filho: Carlos Roberto Santos Nascimento c/c Estela de Cássia, netos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/02/26 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 11/09/1939.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família do Sr. Marciano Aparecido Valbueno

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 21/02/2026 (Sábado) às 18:30 horas na Igreja Santo Antonio de Pádua.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Leia Também