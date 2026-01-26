Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

A Senhora: Ana Maria de Jesus Pagani

Faleceu dia 25/01/26 às 10:10 horas em São Carlos com 93 anos de idade.

Era viúva do Sr. Laurindo Pagani e deixa as filhas: Margarida Ap. Pagani Massaroto, Neusa Pagani Macopi, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 10:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 26/01/26 às 14:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/06/1932.

A Senhora: Valdete Rosa Lazaro Madiolo

Faleceu dia 24/01/26 às 19:17 horas em Seabra-Bahia com 73 anos de idade.

Era viúva do Sr. Geraldo Madiolo e deixa sobrinhos e amigos. Seu corpo foi transladado para São Carlos.

O sepultamento dar-se-á no dia 26/01/26 às 11:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 05/04/1952.

A Senhora: Idalina de Fátima Guimarães de Oliveira

Faleceu dia 24/01/26 às 02:00 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa os filhos: Fernanda, Paulo, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 25/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 08/07/1955.

A Senhora: Leonice Lourenço Miranda

Faleceu dia 24/01/26 às 03:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 74 anos de idade.

Deixa viúvo o Sr. Laércio Rodrigues Miranda e os filhos: Geovani c/c Fátima, Maria Flávia c/c Edson familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/01/26 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 09/01/1952.

O Senhor: João Margarido Mendes da Silva

Faleceu dia 24/01/26 às 02:55 horas em São Carlos com 91 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Rosa Carmelita Mendes da Silva e deixa irmã, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/01/26 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 15/11/1934.

O Senhor: Luiz Anselmo da Silva

Faleceu dia 24/01/26 às 07:30 horas em Matão com 65 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Josefa Santina da Silva e os filhos: Maria das Neves, José, Fábio, Cícero, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento deu-se no dia 24/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/07/1960.

O Senhor: José Martins

Faleceu dia 23/01/26 às 17:09 horas em Espírito Santo do Pinhal com 84 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Helena Dias Martins e as filhas: Dulce Helena c/c Marcos, Ana Paula c/c Anderson, Angélica c/c Francisco, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras.

O sepultamento deu-se no dia 24/01/26 às 13:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 27/05/1941.

O Senhor: Joaquim Rodrigues de Souza

Faleceu dia 23/01/26 às 16:00 horas em Matão com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Nair Pereira da silva Souza e deixa os filhos: Eliseu, Elizabete, Aparecida, Eliziane, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 24/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/06/1939.

O Senhor: João Minatel

Faleceu dia 23/01/26 às 08:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 80 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Célia Maria Figueira Minatel e as filhas: Sandra Maria c/c Alcides Aparecido, Solange c/c Marco Aurélio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 01/02/1945.

A Senhora: Anésia Rodrigues Gonçalves

Faleceu dia 23/01/26 às 06:55 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Fermino Gonçalves e deixa os filhos: Arnaldo Gonçalves c/c Helena, Lidia Gonçalves Biazin c/c Ezer, Ondina Gonçalves Dias c/c Joaquim, Paulo Gonçalves c/c Fátima, Valdir Gonçalves c/c Moira, João Gonçalves, Walter Gonçalves, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/01/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/10/1928.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família da Sra. Maria de Lourdes da Silva Oliveira

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 26/01/2026 (Segunda-feira) às 19:00 horas no Santuário de Adoração São Pio X (Igreja do Seminário)..

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

Leia Também