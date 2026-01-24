Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

O Senhor: Luiz Anselmo da Silva

Faleceu dia 24/01/26 às 07:30 horas em Matão com 65 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Josefa Santina da Silva e os filhos: Maria das Neves, José, Fábio, Cícero, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dobrada.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 09/07/1960.

O Senhor: Joaquim Rodrigues de Souza

Faleceu dia 23/01/26 às 16:00 horas em Matão com 86 anos de idade.

Era viúvo da Sra. Nair Pereira da silva Souza e deixa os filhos: Eliseu, Elizabete, Aparecida, Eliziane, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á no dia 24/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 11/06/1939.

O Senhor: João Minatel

Faleceu dia 23/01/26 às 08:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 80 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Célia Maria Figueira Minatel e as filhas: Sandra Maria c/c Alcides Aparecido, Solange c/c Marco Aurélio, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 01/02/1945.

A Senhora: Anésia Rodrigues Gonçalves

Faleceu dia 23/01/26 às 06:55 horas em São Carlos com 97 anos de idade.

Era viúva do Sr. Fermino Gonçalves e deixa os filhos: Arnaldo Gonçalves c/c Helena, Lidia Gonçalves Biazin c/c Ezer, Ondina Gonçalves Dias c/c Joaquim, Paulo Gonçalves c/c Fátima, Valdir Gonçalves c/c Moira, João Gonçalves, Walter Gonçalves, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 23/01/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 09/10/1928.

O Senhor: Antonio Carlos Zeferino de Sousa

Faleceu dia 22/01/26 às 05:40 horas em São Carlos com 71 anos de idade.

Deixa os filhos: Marco Fábio de Sousa c/c Ivanira, Demerval do Carmo

Zeferino de Souza, Leonice Zeferino de Sousa, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 22/01/26 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 18/12/1954.

CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.

A família da Sra. Maria de Lourdes da Silva Oliveira

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 26/01/2026 (Segunda-feira) às 19:00 horas no Santuário de Adoração São Pio X (Igreja do Seminário)..

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

