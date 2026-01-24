Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

O Senhor: Luiz Anselmo da Silva
Faleceu dia 24/01/26 às 07:30 horas em Matão com 65 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Josefa Santina da Silva e os filhos: Maria das Neves, José, Fábio, Cícero, familiares e amigos.
Seu corpo foi transladado para Dobrada.
O sepultamento dar-se-á no dia 24/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 09/07/1960.
O Senhor: Joaquim Rodrigues de Souza
Faleceu dia 23/01/26 às 16:00 horas em Matão com 86 anos de idade.
Era viúvo da Sra. Nair Pereira da silva Souza e deixa os filhos: Eliseu, Elizabete, Aparecida, Eliziane, familiares e amigos.
O sepultamento dar-se-á no dia 24/01/26 às 10:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.
Data de nascimento: 11/06/1939.
O Senhor: João Minatel
Faleceu dia 23/01/26 às 08:30 horas em Santa Cruz das Palmeiras com 80 anos de idade.
Deixa viúva a Sra. Célia Maria Figueira Minatel e as filhas: Sandra Maria c/c Alcides Aparecido, Solange c/c Marco Aurélio, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 23/01/26 às 17:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.
Data de nascimento: 01/02/1945.
A Senhora: Anésia Rodrigues Gonçalves
Faleceu dia 23/01/26 às 06:55 horas em São Carlos com 97 anos de idade.
Era viúva do Sr. Fermino Gonçalves e deixa os filhos: Arnaldo Gonçalves c/c Helena, Lidia Gonçalves Biazin c/c Ezer, Ondina Gonçalves Dias c/c Joaquim, Paulo Gonçalves c/c Fátima, Valdir Gonçalves c/c Moira, João Gonçalves, Walter Gonçalves, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 23/01/26 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 09/10/1928.
O Senhor: Antonio Carlos Zeferino de Sousa
Faleceu dia 22/01/26 às 05:40 horas em São Carlos com 71 anos de idade.
Deixa os filhos: Marco Fábio de Sousa c/c Ivanira, Demerval do Carmo
Zeferino de Souza, Leonice Zeferino de Sousa, familiares e amigos.
O sepultamento deu-se no dia 22/01/26 às 16:15 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
Data de nascimento: 18/12/1954.
CONVITE PARA MISSA DE SÉTIMO DIA.
A família da Sra. Maria de Lourdes da Silva Oliveira
Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 26/01/2026 (Segunda-feira) às 19:00 horas no Santuário de Adoração São Pio X (Igreja do Seminário)..
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.