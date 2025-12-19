Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária -

O Senhor: Juventino Antonio Alves

Faleceu dia 17/12/25 às 15:05 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Joice e os filhos: Débora, Denise, Cleyton, Sabrina, Valdenilson, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 18/12/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 13/07/1962.

A Senhora: Oritineia Goulart

Faleceu dia 16/12/25 às 20:30 horas em São Carlos com 63 anos de idade.

Deixa os filhos: Gabriel Carlos Goulart Scarlato c/c Maria, Fábio Balassone c/c Cristiana, Bruno Carlos Balassone c/c Jéssica, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 17/12/25 às 16:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/02/1962.

CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

A família do Senhor: José de Souza

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 19/12/2025 (Sexta-feira) às 18:30 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

