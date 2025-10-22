(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa notas de falecimento e convite de missa

22 Out 2025 - 16h24Por Jessica CR
O Senhor: Mariano Ferreira

Faleceu dia 21/10/25 às 12:31 horas em São Carlos com 84 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Luzia Balan Ferreira e deixa os filhos: Mariano Ferreira Junior, Leandro Ferreira, familiares e amigos. Seu corpo foi transladado para Dourado.O sepultamento deu-se no dia 22/10/25 às 16:30 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 17/05/1941.

 

O Senhor: Elio Vasconcelos

Faleceu dia 21/10/25 às 18:36 horas em São Carlos com 81 anos de idade.Deixa viúva a Sra. Sandra Maria Caetano e deixa os filhos: Jurema, Katia c/c Luciano, Ubiratan Deivid, Jacyara, Jacinara, familiares e amigosO sepultamento deu-se no dia 22/10/25 às 16:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 16/11/1943.                                                                                                                                                                            CONVITE PARA MISSA DE 7º DIA.

 

A família do Senhor: Ailton Batista Alves

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que a missa de sétimo dia será celebrada dia 24/10/2025 (sexta- feira) às 18:30 horas na Igreja Nossa Senhora de Fátima.Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

 

