Nova FunerÃ¡ria informa nota de falecimento

O Senhor: José Augusto Pereira ( mais conhecido como Zé Padeiro )

Faleceu dia 17/03/26 às 08:45 horas em Santa Eudóxia com 78 anos de idade.

Deixa os filhos: Gisele Elias Pereira, Gean Augusto Pereira, Ana Paula Elias Pereira, Gislayne Pereira, Elayne Cristina Pereira, netos, familiares e amigos.

O velório será realizado no dia 18/03/26 à partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á às 11:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal de Santa Eudóxia para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

Data de nascimento: 14/01/1948.

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