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terÃ§a, 17 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Nova FunerÃ¡ria informa nota de falecimento

17 Mar 2026 - 12h58Por Da redaÃ§Ã£o
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Nova FunerÃ¡ria informa nota de falecimento -

O Senhor: José Augusto Pereira ( mais conhecido como Zé Padeiro )
Faleceu dia 17/03/26 às 08:45 horas em Santa Eudóxia com 78 anos de idade.
Deixa os filhos: Gisele Elias Pereira, Gean Augusto Pereira, Ana Paula Elias Pereira, Gislayne Pereira, Elayne Cristina Pereira, netos, familiares e amigos.
O velório será realizado no dia 18/03/26 à partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á às 11:00 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal de Santa Eudóxia  para o Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.
Data de nascimento: 14/01/1948.

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