Nova Funerária informa nota de falecimento

Nova Funerária -

A Senhora: Rosa Marchi Cardoso

Faleceu dia 08/02/26 às 13:26 horas em São Carlos com 88 anos de idade.Era viúva do Sr. Alceu Walter Cardoso e deixa os filhos: Vera Lucia c/c Jose Jorge, Vânia Cardoso c/c Richardi, Márcia Elvira c/c Silvio, Alceu Walter Junior c/c Márcia Campos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/02/26 às 10:45 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1937.

Leia Também