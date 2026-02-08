(16) 99963-6036
Obituário

Nova Funerária informa nota de falecimento

08 Fev 2026 - 18h37Por Jessica
A Senhora: Rosa Marchi Cardoso

Faleceu dia 08/02/26 às 13:26 horas em São Carlos com 88 anos de idade.Era viúva do Sr. Alceu Walter Cardoso e deixa os filhos: Vera Lucia c/c Jose Jorge, Vânia Cardoso c/c Richardi, Márcia Elvira c/c Silvio, Alceu Walter Junior c/c Márcia Campos, familiares e amigos.O velório será realizado a partir das 07:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 09/02/26 às 10:45 horas saindo o  féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 22/07/1937.

