30 Dez 2025

Gilberto Martins de Oliveira -

O Senhor: Gilberto Martins de Oliveira

Faleceu dia 29/12/25 às 16:45 horas em São Carlos com 70 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Maria Eliete Martins de Oliveira e os filhos: Leandro Martins de Oliveira c/c Patrícia, Tatiana Martins de Oliveira Scarcelli c/c Ricardo, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:00 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 30/12/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 23/02/1955.

O Senhor: Alexandre de Sá Macedo Ferreira Santos

Faleceu dia 29/12/25 às 17:50 horas em São Carlos com 51 anos de idade.

Deixa viúva a Sra. Mirian Rose de Sá Macedo, a filha: Iasmin Rose de Sá Macedo, familiares e amigos.

O Velório será realizado a partir das 11:30 horas e o sepultamento dar-se-á no dia 30/12/25 às 15:30 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 26/08/1974.

O jovem: Lucas Gabriel das Dores

Faleceu dia 29/12/25 às 16:30 horas em Itápolis com 19 anos de idade.

Era solteiro e deixa os pais: Alessandro das Dores e Tais Helena das Dores, irmãos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para São Lourenço do Turvo.

O sepultamento dar-se-á no dia 30/12/25 às 11:00 horas no Cemitério Municipal de São Lourenço do Turvo.

O Senhor: Antonio Carlos

Faleceu dia 26/12/25 às 22:00 horas em São Carlos com 79 anos de idade.

Era filho de Armando Carlos e Emília Pereira dos Santos Carlos, deixa sobrinhos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 27/12/25 às 16:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 21/09/1946.

A Senhora: Joaquina Santos de Bem

Faleceu dia 26/12/25 às 17:05 horas em São Carlos com 88 anos de idade.

Era viúva do Sr. José Francisco dos Santos e deixa os filhos: Maria Francisca Cezário, Juvecina Francisca da Silva, Almezina Francisca dos S. Souza, Almeni Irmis, Solange Aparecida, Jose Carlos dos Santos, Elenildo Inácio dos Santos, Sebastião Carlos dos Santos, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 27/12/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 28/11/1937.

A Senhora: Genoefa Perego Urbano

Faleceu dia 26/12/25 às 08:30 horas em Matão com 89 anos de idade.

Era viúva do Sr. Renê Luiz Urbano e deixa os filhos: Udemiro, Diolice, Tereza, Aparecida, Luiz, Suzana, familiares e amigos.

O sepultamento deu-se no dia 26/12/25 às 15:00 horas saindo o féretro do(a) Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Matão.

Data de nascimento: 10/07/1936.

