Nova FunerÃ¡ria informa nota de falecimento

A senhora Alcidia Miranda Cavaretti

Faleceu quinta-feira, 20, às 7h em São Carlos, com 90 anos. Era viúva de Mário Cavaretti e deixa as filhas Neuza c/c Ronaldo, Regina c/c Erivelto, Marise c/c Luiz Carlos, Maria José c/c Ruy, Rosana c/c Valdecir, Isabel, familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á quinta-feira, 20, às 16h, saindo o féretro do Santuário de Adoração São Pio X (Igreja do Seminário) para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 20/4/1934.

O senhor Fabiano Cezário Balbino

Faleceu quarta-feira, 19, às 20h05, em Leme, com 43 anos. Era solteiro e deixa os pais Carlos Roberto Balbino e Cleuza Maria Cezário Balbino, a irmã Carina, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Santa Cruz das Palmeiras e seu sepultamento deu-se quinta-feira, 20, às 11h, saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Data de nascimento: 5/9/1986.

A senhora Neide Aparecida Zago

Faleceu quarta-feira, 19, às 8h16 em São Carlos com 54 anos. Era solteira, deixa a mãe Luzia Aparecida Arguero Zago, a filha Camila, irmãos, sobrinhos, familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para Dourado e o sepultamento dar-se-á quinta-feira, 20, às 10h saindo o féretro do velório municipal para o Cemitério Municipal de Dourado.

Data de nascimento: 29/10/1970.

