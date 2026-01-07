(16) 99963-6036
Nota de falecimento de Kleiton Guimarães Alfenas

07 Jan 2026 - 13h11Por Da redação
Nota de Falecimento

A família de Kleiton Guimarães Alfenas comunica a todos sua despedida. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 07/01/2025, no Memorial SINSEF - São Carlos com início às 16h30 e encerramento às 20h00. Após a cerimônia, seguiremos para o Crematorio de Piracicaba. A todos que partilharam com ele os caminhos da vida entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero.

A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.

Agora, as memórias se transformam em lembranças.

Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência de Kleiton Guimarães Alfenas e cada gesto de amor que ele deixou pelo caminho. ️ Deixe sua mensagem de carinho ou palavras de apoio em: https://sistemamemoriam.com/c/81652

