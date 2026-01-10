Nota de falecimento de Igor Dias da Silva Rodrigues

Nota de Falecimento

A família de Igor Dias da Silva Rodrigues comunica a todos sua despedida. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 10/01/2026, ocorrerá o sepultamento às 16h30 A todos que partilharam com ele os caminhos da vida entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero.

A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.

Agora, as memórias se transformam em lembranças.

Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência de Igor Dias da Silva Rodrigues e cada gesto de amor que ele deixou pelo caminho. Deixe sua mensagem de carinho ou palavras de apoio em: https://sistemamemoriam.com/c/82037

Saiba mais de nossa empresa: https://www.gruposinsef.com.br/

Leia Também