Nota de falecimento de Daniel Dario Guimarães

A família do Sr. Daniel Dario Guimarães, 48 anos, comunica a todos sua despedida.

O Grupo Sinsef realizará sua homenagem no O Grupo Sinsef realizará sua homenagem no dia 29/03, no Memorial Grupo Sinsef(Localizado: Av: Salgado Filho, 289 – Vila Marina), início às 11:15hs e termino às 15:15hs, Após sairá para o cemitério Municipal, onde será sepultado às 15:30hs