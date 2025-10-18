(16) 99963-6036
sábado, 18 de outubro de 2025
Obituário

Nota de falecimento de Ana Paula de Oliveira

18 Out 2025 - 10h47Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nota de falecimento de Ana Paula de Oliveira -

Nota de Falecimento 
A família da Ana Paula de Oliveira, comunica a todos sua despedida. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 18/10/2025, no Memorial SINSEF - São Carlos início às 14h00 e encerramento às 15:15. Após a cerimônia, seguiremos para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo onde ocorrerá o sepultamento às 15h30. A todos que partilharam com ela os caminhos da vida entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero.

 A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.
Agora, as memórias se transformam em lembranças.

Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência da Ana Paula de Oliveira, e cada gesto de amor que ela deixou pelo caminho.

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário10h12 - 18 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Funerária São Carlos informa nota de falecimento
Obituário18h41 - 17 Out 2025

Funerária São Carlos informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
Obituário13h08 - 17 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário10h25 - 17 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Funerária Fernandes informa nota de falecimento
Obituário08h56 - 17 Out 2025

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Últimas Notícias