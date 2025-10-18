Nota de falecimento de Ana Paula de Oliveira

Nota de Falecimento

A família da Ana Paula de Oliveira, comunica a todos sua despedida. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 18/10/2025, no Memorial SINSEF - São Carlos início às 14h00 e encerramento às 15:15. Após a cerimônia, seguiremos para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo onde ocorrerá o sepultamento às 15h30. A todos que partilharam com ela os caminhos da vida entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero.

A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.

Agora, as memórias se transformam em lembranças.

Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência da Ana Paula de Oliveira, e cada gesto de amor que ela deixou pelo caminho.

