Morre em São Carlos, o investigador da Polícia Civil, Lúcio Valenti

Lúcio Valenti - Crédito: arquivo pessoal

Faleceu, aos 40 anos, na manhã desta quarta-feira (15), o investigador da Polícia Civil, Lucio José Valenti.

Segundo as primeiras informações, Lúcio teve complicações após uma cirúrgia no Norden Hospital. Ele era casado com a advogada e Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de São Carlos, Danieli Favoretto Valenti e também era proprietário do conhecido Clube de Tiro C.A.T.E. Valenti.

Em 2021, venceu a Covid-19 após ficar 15 dias internado, sendo seis deles intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Veja matéria publicada pelo SCA.

Lúcio deixa a esposa, duas filhas, familiares e amigos.

O São Carlos Agora manifesta profundo pesar e deseja toda solidariedade aos familiares e amigos.

