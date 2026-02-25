Morre o diácono Wagner Luis Lopes Pedroso

O diácono Wagner Luis Lopes Pedroso: ele estava internado em São Paulo e faleceu após complicações de uma cirurgia cardíaca - Crédito: Divulgação/Diocese de São Carlos

A Diocese de São Carlos comunica que o funeral terá início às 9h desta quarta-feira (25), na Paróquia Santa Rita de Cássia, em São Carlos; o sepultamento será às 17h, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Morreu, aos 63 anos, na tarde desta terça-feira, 24 de fevereiro, o diácono Wagner Luis Lopes Pedroso. A informação é oficial da Diocese de São Carlos. O diácono estava internado em São Paulo desde o início do mês de fevereiro e faleceu após complicações de uma cirurgia cardíaca. Ele era casado com Tânia Dallasta Pedroso há 29 anos e deixa duas filhas, além de familiares e amigos.

O diácono Wagner exerceu várias funções na diocese e atuava no ministério diaconal na Paróquia São Francisco de Assis, em São Carlos, onde cuidava da Área Pastoral São José Operário.

Dom Luiz Carlos Dias, bispo diocesano, convida os fiéis a elevarem uma prece de sufrágio pela alma do diácono Wagner e por sua família. O funeral terá início às 9h de quarta-feira (25), na Paróquia Santa Rita de Cássia, em São Carlos. Às 15h, Dom Luiz Carlos presidirá a missa exequial. O sepultamento será às 17h, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O QUE É UM DIÁCONO – Um diácono é um membro do clero cristão ordenado para o serviço (diaconia) da Igreja, focado na caridade, na liturgia e na pregação da Palavra. Originário do grego diákonos (“servo”), ele atua como ponte entre a Igreja e o mundo, auxiliando bispos e padres, batizando, realizando casamentos, pregando e assistindo os necessitados.

Aqui estão os pontos principais sobre o diaconato:

Função principal: O serviço ao próximo e à comunidade, muitas vezes voltado a ações sociais e visitas a enfermos.

Hierarquia: É o primeiro grau da ordem sacra, seguido pelo presbiterato (padres) e pelo episcopado (bispos).

Diácono permanente: Homens, frequentemente casados, que recebem a ordenação e permanecem no diaconato, sem se tornarem padres.

Diácono transitório: Jovens que estão no diaconato como etapa final antes da ordenação sacerdotal.

Atribuições litúrgicas: Proclamar o Evangelho, distribuir a Eucaristia, batizar e presidir exéquias (funerais).

Vestimenta: Utiliza a estola diagonalmente (do ombro esquerdo ao lado direito), simbolizando a toalha do lava-pés de Cristo.

Na Igreja Católica, o diaconato permanente foi restaurado pelo Papa Paulo VI, em 1967, permitindo que homens casados, com vida familiar estável e vocação, sirvam à Igreja após um período de formação.

