Obituário

Morre a procuradora municipal Leila de Cássia Lembo

29 Jan 2026 - 19h48Por Da redação
Faleceu Leila de Cássia Lembo, servidora pública de carreira e procuradora do município por muitos anos. Reconhecida pela atuação ética e comprometida, Leila deixa um legado de dedicação ao serviço público e de respeito à cidade e à população.

A morte foi lamentada pelo vereador Édson Ferraz, que publicou uma mensagem de pesar destacando a competência profissional e os valores pessoais de Leila. Na nota, o parlamentar ressaltou que ela exerceu sua função com responsabilidade, ética e profundo compromisso com o interesse público.

Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento.

