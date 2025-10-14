(16) 99963-6036
terça, 14 de outubro de 2025
Obituário

Missa de 7º Dia do Padre José Luiz Ferreira será celebrada nesta terça na igreja Madre Cabrini

14 Out 2025 - 13h20Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Missa de 7&ordm; Dia do Padre José Luiz Ferreira será celebrada nesta terça na igreja Madre Cabrini -

A população católica de São Carlos realiza nesta terça-feira (14), às 19h, a Missa de 7º Dia em memória do Padre José Luiz Ferreira. A celebração acontecerá na Igreja Madre Cabrini, onde o sacerdote dedicou parte importante de sua trajetória pastoral e espiritual.

Conhecido por sua simplicidade, acolhimento e fé, Padre José Luiz marcou a vida de muitas pessoas com seus ensinamentos sobre amor, solidariedade e bondade, deixando um legado de dedicação ao próximo e à Igreja.

A celebração é aberta a todos que desejarem prestar homenagens e participar deste momento de oração e lembrança.

 

Leia Também

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário11h03 - 14 Out 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Funerária São Carlos informa notas de falecimento
Obituário10h25 - 14 Out 2025

Funerária São Carlos informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário16h18 - 13 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Jerusalém informa nota de falecimento
Obituário11h56 - 13 Out 2025

Nova Jerusalém informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento
Obituário09h21 - 13 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Últimas Notícias