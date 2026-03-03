MÃ©dico Eddio Pellegrini, fundador da Unimed SÃ£o Carlos, morre aos 94 anos

MÃ©dico Eddio Pellegrini, morre aos 94 anos - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Unimed São Carlos comunicou com pesar o falecimento de um de seus cooperados e fundadores, aos 94 anos. O médico teve papel fundamental na consolidação da cooperativa no município e construiu uma trajetória marcada pela dedicação à saúde e ao ensino.

O velório ocorre das 11h30 às 16h30, na Sociedade Médica de São Carlos. A cooperativa manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão.

Natural de São Carlos, nasceu em 31 de julho de 1931. Filho de Aristodemo Achille Pellegrini e Ermínia Gallucci Pellegrini, estudou na Sociedade Italiana Dante Alighieri e, em 1959, formou-se em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba.

Entre 1960 e 1963, atuou nas cidades paranaenses de Floraí e Atalaia. Em 1968, concluiu especialização em Anestesiologia no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. No ano seguinte, passou a integrar a equipe de Anestesiologia da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, onde consolidou sua carreira.

Também trabalhou na Maternidade Dona Maria Jacinta e na Casa de Saúde e Maternidade de São Carlos. Fez parte do Serviço de Anestesiologia, Hemoterapia e Inaloterapia de São Carlos (SAHISC) e foi um dos fundadores da Clínica Meditral, especializada em exames médicos para motoristas.

Além da atuação clínica, exerceu a função de médico legista por 30 anos, aposentando-se em 2001. Entre 1996 e 1998, lecionou Medicina Legal na Faculdade de Direito de São Carlos (Fadisc). Foi membro da Sociedade Médica de São Carlos e da própria Unimed São Carlos, tendo ocupado o cargo de tesoureiro em ambas as instituições.

Com uma trajetória marcada pelo compromisso com a medicina e com a comunidade são-carlense, deixa um legado de profissionalismo e contribuição ao desenvolvimento da saúde no município.

