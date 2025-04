Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento da Sra Eurides de Lima Huss, nascida no dia 25/07/1953 aos 71 anos. O Início do velório está marcado para o dia 13/04/2025 as 12:00 hs, no Memorial Grupo Vida localizado á Rua José de Alencar nº 539 - Vila Costa do Sol - São Carlos - SP.

Era viúva, deixa familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 13/04/2025 as 16:00 hs saindo do Memorial Grupo Vida ás 15:45 hs para Cemittério Nossa Senhora do Carmo - São Carlos- SP.

