NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 09/04/2023 na Cidade de São Carlos, Ícaro Marcelo Pereira Ramos , com 25 anos de idade.

Era Solteiro.

Deixa sua Mãe : Salete Pereira Ramos e demais familares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 10/04/2023 as 17:00 saindo do Velório Municipal para Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Obs: seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o velório está previsto para às

13:00 horas do dia 10/04/2023.

