NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 04/03/2023 na Cidade de São Carlos-SP, O Sr Vivaldo Curi, nascido no dia 20/09/1938 com 85 anos de idade.

Era Casado com Sílvia Maria Ferreira Curi.

Deixa seus filhos: Maurício, Márcia e Mariana e demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida dar-se-a as 10:30 no dia 05/03/2023 no Crematório Prever de Ribeirão Preto/SP.

