Grupo Vida informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs: seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o velório está previsto para às 13:00 horas do dia 18/01/2023.

Faleceu em 18/01/2023 na Cidade de Iracemápolis-SP Maria Aparecida da Silva nascida no dia 01/07/1950 com 72 anos de idade.

Era Viúva.

Deixa os filhos: Ilka de Fátima, Anderson e Reginaldo e demais Familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 18/01/2023 as 17:00 saindo féretro do velório municipal para Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

