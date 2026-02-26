(16) 99963-6036
quinta, 26 de fevereiro de 2026
Obituário

Grupo Sinsef informa o falecimento de Pedro Conti

26 Fev 2026 - 09h27Por Da redação
Nota de Falecimento

A família de Pedro Conti comunica a todos sua despedida. O Grupo SINSEF terá a honra de realizar sua última homenagem no dia 26/02/2026, no Memorial SINSEF - São Carlos com início às 07h00 e encerramento às 11h00. Após a cerimônia, seguiremos para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo onde ocorrerá o sepultamento às 11h15. A todos que partilharam com ele os caminhos da vida entre alegrias e desafios fica o agradecimento mais sincero.

A convivência foi um presente. E é nessa partilha, que agora se transforma em saudade, que a família encontra forças para lembrar com ternura, mesmo quando o coração apertar.

Agora, as memórias se transformam em lembranças.

Lembranças que não se apagam, que nos acompanham e nos ensinam. Lembranças que mantêm viva a essência de Pedro Conti e cada gesto de amor que ele deixou pelo caminho. ️ Deixe sua mensagem de carinho ou palavras de apoio em: https://sistemamemoriam.com/c/87582

 

