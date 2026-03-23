(16) 99963-6036
segunda, 23 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

23 Mar 2026 - 07h12Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Florentino Flori Júnior, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 21/03/2026, na cidade de Analândia.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Floriza, Tibet, Eliza e demais familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para cidade de São Carlos

A cerimônia de despedida terá início dia 23/03/2026 das 07:00 h às 10:15 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 10:45 no Cemitério Santo Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Florentino Flori Júnior.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90604

 

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Irineu de João, aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 22/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Esther Prado de João.

Deixa seus filhos: Kellin e Paulo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/03/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Irineu de João.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90664

 

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Elydia de Camargo Braz, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 22/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Dorival Braz.

Deixa seus filhos: Dorival, Sebastião, Demerval, Débora e Douglas, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/03/2026 das 13:30 h às 17:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Elydia de Camargo Braz.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90668

 

 

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família do Sr. Thassio Gabriel Prando.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/03/2026 (quarta-feira) às 19:30 h, na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Leia TambÃ©m

FunerÃ¡ria Fernandes informa nota de falecimento
ObituÃ¡rio08h34 - 23 Mar 2026

FunerÃ¡ria Fernandes informa nota de falecimento

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa o falecimento do recÃ©m-nascido Matteo Gabriel de Souza
ObituÃ¡rio06h59 - 23 Mar 2026

FunerÃ¡ria Terezinha de Jesus informa o falecimento do recÃ©m-nascido Matteo Gabriel de Souza

Nota de falecimento de Valdinei Gomes dos Santos
ObituÃ¡rio14h21 - 22 Mar 2026

Nota de falecimento de Valdinei Gomes dos Santos

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento
ObituÃ¡rio10h26 - 22 Mar 2026

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

Nova FunerÃ¡ria informa nota de falecimento
ObituÃ¡rio08h39 - 22 Mar 2026

Nova FunerÃ¡ria informa nota de falecimento

Ãšltimas NotÃ­cias