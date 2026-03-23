NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Florentino Flori Júnior, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 21/03/2026, na cidade de Analândia.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Floriza, Tibet, Eliza e demais familiares e amigos.

Seu corpo foi transladado para cidade de São Carlos

A cerimônia de despedida terá início dia 23/03/2026 das 07:00 h às 10:15 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 10:45 no Cemitério Santo Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Florentino Flori Júnior.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90604

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Irineu de João, aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 22/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Esther Prado de João.

Deixa seus filhos: Kellin e Paulo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/03/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Irineu de João.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90664

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Elydia de Camargo Braz, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 22/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Dorival Braz.

Deixa seus filhos: Dorival, Sebastião, Demerval, Débora e Douglas, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 23/03/2026 das 13:30 h às 17:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Elydia de Camargo Braz.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90668

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família do Sr. Thassio Gabriel Prando.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/03/2026 (quarta-feira) às 19:30 h, na Igreja São José. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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