NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Debora Cristina Mancuso de Paula, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 21/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Caio, Camila e demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/03/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30 no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Debora Cristina Mancuso de Paula.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90601

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Wilma Iglesias Frutuozo, aos 90 anos de idade, ocorrido no dia 22/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Carlos, Almir, Marcos, Conceição, Célia, (Luiz in memoriam ), Netos, Bisnetos demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 22/03/2026 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 17:00 no Cemitério MunicipalNossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda Sra. Wilma Iglesias Frutuozo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/90602

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