NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. José Saverio Lia, aos 95 anos de idade, ocorrido no dia 19/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúvo

Deixa seus filhos: Ana Cristina, Ana Luiza, Ana Raquel, José Fernando, e netos, demais familiares e amigos.

Seu corpo será trasladado para o crematório Bom Jesus.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. José Saverio Lia.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Décio de Arruda Camargo, aos 62 anos de idade, ocorrido no dia 19/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/03/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 16:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Décio de Arruda Camargo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90376

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Leandro Espinarde Moreira, aos 46 anos de idade, ocorrido no dia 20/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteiro

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 20/03/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Leandro Espinarde Moreira.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/90374

CONVITE A MISSA DE UM ANO

À família da Sra. Vera de Lourdes Fatore Cardoso.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 1 ano dia do seu falecimento será celebrada dia 20/03/2026 (SEXTA-FEIRA) às 18:30 h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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