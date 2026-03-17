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terÃ§a, 17 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

17 Mar 2026 - 09h47Por Jessica Carvalho R
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Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Josefa de Rezende Silva, aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 16/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Wilson, Vilma, Nailma, Netos e Bisnetos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/03/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Josefa de Rezende Silva.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89882


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Cleide de Fatima Fernandes, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 16/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. José Rodrigues da Silva.

Deixa seus filhos: Michele, Mizael e Evandro, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/03/2026 das 13:00 h às 17:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Cleide de Fatima Fernandes.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89963

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