NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Josefa de Rezende Silva, aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 16/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Wilson, Vilma, Nailma, Netos e Bisnetos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/03/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Josefa de Rezende Silva.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89882





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Cleide de Fatima Fernandes, aos 70 anos de idade, ocorrido no dia 16/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. José Rodrigues da Silva.

Deixa seus filhos: Michele, Mizael e Evandro, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/03/2026 das 13:00 h às 17:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Cleide de Fatima Fernandes.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89963

Leia TambÃ©m