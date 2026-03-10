NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Jovem Isabelly Dias da Silva, aos 13 anos de idade, ocorrido no dia 08/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/03/2026 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89028

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Rubens de Almeida Júnior, aos 65 anos de idade, ocorrido no dia 09/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Terezinha de Jesus Lima de Almeida.

Deixa seus filhos: David e Daiane, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/03/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/89068

