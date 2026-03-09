NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Evelina Bragatto Motta, aos 86 anos de idade, ocorrido no dia 08/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Paulo, Eliana, Alessandra e Maurício, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/03/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/89001





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Irma Maria Bianco Perez Dias, aos 90 anos de idade, ocorrido no dia 08/03/2026, na cidade de Diamantina MG.

Era viúva.

Deixa sua filha: Ana Catarina, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/03/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/88884

