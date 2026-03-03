NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Dr. Eddio Pellegrini, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 03/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria Eridan dos Santos Pellegrini.

Deixa seus filhos: Luis, Andrea e Fabio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/03/2026 das 10:30 h às 16:30 h na "Casa do Médico", após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 17:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/88255





NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Iracema de Almeida Prado, aos 89 anos de idade, ocorrido no dia 02/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Celio e Celso, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/03/2026 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/88247

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Cleide Marcatto Girasol, aos 81 anos de idade, ocorrido no dia 02/03/2026, na cidade de Ribeirão Bonito.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Angela, Angelo e Lucia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 03/03/2026 das 09:00 h às 16:00 h no Velório Municipal de Ribeirão Bonito, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento no Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/88249

