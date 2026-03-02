NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria José Novais Paterno, aos 69 anos de idade, ocorrido no dia 01/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Rosimeire e Robson, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 02/03/2026 das 07:00 h às 11:00 h no Velório Municipal de Santa Eudóxia, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal de Santa Eudóxia.

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antônio de Paula, aos 74 anos de idade, ocorrido no dia 01/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Aparecida Maria de Souza Paula.

Deixa seus filhos: Walber, Joseane, Luceia e Fábio (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 02/03/2026 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 14:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

