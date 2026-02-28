(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

28 Fev 2026 - 13h21Por Jessica
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da SraLuciana Cristina Alexandre, aos48 anos de idade, ocorrido no dia 28/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa seu filho:Arielli e Adriele, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 13:00 h às 17:00 no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo parasepultamento as 17:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda SraLuciana Cristina Alexandre.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87923

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da SraNeuza de Souza Buzinari, aos66 anos de idade, ocorrido no dia 27/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seu filho: Paulo César, Ronivaldo, Damaris e Netos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 07:00 h às 10:45 no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo parasepultamento as 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentoda SraNeuza de Souza Buzinari.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87838


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da SraNair Zilion Travaglini, aos 95anos de idade, ocorrido no dia 27/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: João Carlos (in memoriam), Soeli, Antonio Donizetti, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 12:00 h às 16:00 no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Nair Zilion Travaglini.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/87841


 


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antônio Rodrigues , aos 85 anosde idade, ocorrido no dia 28/02/2026, na cidade de Ibaté .

Era casado com a Sra. Laurinda Alves Rodrigues. 

Deixa seus filhos: Aparecido ,Maria ,Izabel ,Antônio, Fernanda ,Joana e Solange , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 10:30 h às 14:30 no Velório Municipal de Ibaté ,após seguirá o féretro  para sepultamento as 14:30 h no Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimentodo Sr. Antônio Rodrigues.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/87929


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da SraWilze Fray, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 27/02/2026, na cidade de Campinas,seu corpo será trasladado para sepultamento na cidade de São Carlos.

Era divorciada.

Deixa seu filho: André, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 11:45 h às 15:45 no Velório Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 16:15 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

 

 

 

 

 

