É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Luciana Cristina Alexandre, aos48 anos de idade, ocorrido no dia 28/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa seu filho:Arielli e Adriele, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 13:00 h às 17:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo parasepultamento as 17:30 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Neuza de Souza Buzinari, aos66 anos de idade, ocorrido no dia 27/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seu filho: Paulo César, Ronivaldo, Damaris e Netos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo parasepultamento as 11:15 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Nair Zilion Travaglini, aos 95anos de idade, ocorrido no dia 27/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: João Carlos (in memoriam), Soeli, Antonio Donizetti, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antônio Rodrigues , aos 85 anosde idade, ocorrido no dia 28/02/2026, na cidade de Ibaté .

Era casado com a Sra. Laurinda Alves Rodrigues.

Deixa seus filhos: Aparecido ,Maria ,Izabel ,Antônio, Fernanda ,Joana e Solange , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 10:30 h às 14:30 h no Velório Municipal de Ibaté ,após seguirá o féretro para sepultamento as 14:30 h no Cemitério Municipal de Ibaté.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Wilze Fray, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 27/02/2026, na cidade de Campinas,seu corpo será trasladado para sepultamento na cidade de São Carlos.

Era divorciada.

Deixa seu filho: André, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 28/02/2026das 11:45 h às 15:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais , após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento ás 16:15 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

